Мясо птицы запретили накачивать водой в Казахстане

Мясо курицы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане запретили накачивать мясо птицы водой. Теперь норма выделившейся влаги после его размораживания должна составлять не более четырех процентов, передает "Хабар 24".

Как сообщил председатель комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) МТИ РК Куаныш Еликбаев, введен в действие единый регламент, согласно которому запрещается вводить в переработанное мясо птицы пищевые добавки, в том числе фосфаты, консерванты и усилители вкуса. Нарушителям грозит штраф до 600 тысяч тенге.

Подобные стандарты уже работают в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Отечественные инспекторы намерены таким же образом защитить казахстанцев от опасной продукции.

"О защите нашего потребителя от ввода в заблуждения. Когда вы покупаете килограмм курятины замороженной, приносите домой, размораживаете, и половина оказывается водой.

Предусмотрены нормы по запрету инжектирования (впрыскивания – прим. ред.) воды в такое мясо, добавления различных запрещенных фосфатов и других ингредиентов, чтобы условно на вкус они казались свежими, вкусными. А на самом деле это уже очень старое мясо было", – сказал Куаныш Еликбаев.

В прошлом месяце аналитики сообщили, что мясо в Казахстане за год сильно выросло в цене. Самый значительный прирост стоимости был зафиксирован на мясо птицы – сразу на 29,4% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008317-myaso-ptitsy-zapretili-nakachivat-vodoy-v-kazahstane/