6-летний ребенок заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане и восхитил Казнет

Мальчик заделывает яму на тротуаре. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

В соцсети появились фотографии, как мальчик из Талдыкоргана самостоятельно заделывает яму на тротуаре. Акимат города выразил благодарность родителям ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографии с шестилетним мальчиком опубликованы в Instagram-паблике "Талдыкорганец". В публикации говорится, что ребенок пытается заделать яму на тротуаре в 6 микрорайоне.

Поступок мальчика восхитил пользователей соцсети.

"Молодец мальчишка", "Вот будущий министр", "Вот это воспитание, поклон за такого ребенка", "Человечек, которому не все равно", "У маленького человека большое сердце", – пишут казахстанцы в комментариях.

В свою очередь акимат города Талдыкорган выразил благодарность родителям за патриотическое воспитание сына, который бережно относится к родному краю.

"Это и есть будущее нашей страны. (…) Каждый гражданин – от мала до старца – должен уважать и ценить то, что имеет. Мы надеемся и верим, что маленькая искорка, зажженная в сердце этого мальчика, возгорится в большое пламя любви к родному краю", – говорится в комментарии ведомства.

Ранее маленький житель Павлодара покорил Казнет. В соцсетях появился ролик, как ребенок помогает коммунальщикам собирать снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008229-6-letniy-rebenok-zadelal-yamu-na-trotuare-v-taldykorgane-i-voshitil-kaznet/