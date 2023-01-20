Трехлетний мальчик из Павлодара покорил казахстанцев в Сети

Мальчик убирает снег. Кадр из видео: телеканал "Астана"/Astana TV

Маленький житель Павлодара покорил Казнет. В соцсетях появился ролик, как ребенок помогает коммунальщикам. Родители мальчика говорят, что это его любимое занятие. Он даже всегда носит с собой детскую лопатку, передает телеканал "Астана".

Героя соцсетей зовут Адам. На видеокадрах – ребенок с энтузиазмом собирает снег и закидывает его в ковш спецтехники.

"Идем по тротуару и смотрим, что рабочие убирают дорогу. И он с лопатой как раз, совпало просто. И я говорю: "Ну, помоги". И он помог, стал кидать", – рассказал отец Александр Бондаренко.

По словам самого Адама, убирать снег лопатой – это его любимое занятие.

Видео с ребенком не оставило равнодушным и городского акима. Градоначальник приехал к мальчику и подарил ему игрушки.

"Очень благодарен за такое воспитание. Я думаю, если бы каждый горожанин подходил с таким трудолюбием, как Адам, наш город был бы гораздо лучше, чище и краше", – сказал аким Павлодара Ержан Иманзаипов.

"Молодцы и папа, и сынок! Уважение к труду и людям труда, это настоящее мужское воспитание", "Молодчина, такой бросок зачетный", "Он меня покорил", "Вот молодец, с малых лет приучается к труду", – пишут пользователи в комментариях.

Ранее первоклассник из ЗКО Тимур Кунусов стал популярен в Казнете после видео, на котором он с мамой делает уроки. Мальчик покорил сердца пользователей, а видео дошло до министра просвещения, который лично отправил подарок первокласснику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006063-trehletniy-malchik-iz-pavlodara-pokoril-kazahstantsev-v-seti/