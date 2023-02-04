Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено на 5 февраля в ряде регионов Казахстана. Как отмечают синоптики, в некоторых областях возможны подтопления. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

5 февраля на севере и востоке Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске ожидается туман.

В воскресенье туман возможен и на юге, западе и севере Атырауской области.

Днем 5 февраля в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В Кунаеве ночью и утром возможен туман и гололед, ветер 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жетускской области синоптики прогнозируют туман и гололед.

В воскресенье на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке региона - гололед. В Актау ночью 5 февраля может быть туман.

На большей части Кызылординской области возможны ночные осадки в виде дождя и снега. На западе, юге и в центре региона сохраняется гололед, а также ожидается туман. Ветер утром и днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде 5 февраля временами сохранится гололед, возможен туман.

5 февраля на юге Улытауской области ожидается низовая метель, туман, гололед.

В воскресенье на юге Карагандинской области также могут быть низовая метель, туман и гололед.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Как отмечается на портале egov.kz, если в прогнозе погоды вы услышали сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травм.

Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0 до минус 3 градусов. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

Из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом. Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008038-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-oblastey-kazahstana/