СпецЦОНы в Алматы перегрузились из-за наплыва владельцев иностранных авто

СпецЦОН. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В казахстанских спецЦОНах продолжается легализация иностранных авто, начавшаяся 23 января. В Алматы полиции пришлось организовать дополнительные пункты осмотра транспортных средств. Об этом на РСК сообщил глава управления адмполиции Болатбек Баятанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Баятанов заявил, что из-за того, что поток владельцев иностранных авто в спецЦОНы увеличился, руководство Департамента полиции решило увеличить количество сотрудников ОКУ и ПЦ УАП, а также организовать дополнительные пункты осмотра транспортных средств.

На сегодняшний день в спецЦОНах Алматы работают 10 сотрудников ОКУ и 13 сотрудников УАП ДП Алматы.

По состоянию на 1 февраля на учет было поставлено 1371 транспортное средство.

364 машины ввезены из России, 451 — из Кыргызстана. 274 — из Армении. 211 — из стран, не входящих в таможенный союз ЕАЭС. Еще 72 транспортных средства были ранее постановлены на временный учет на территории страны по желтым ГРН3.

"Правила легализации предусматривают два пути обращений: через спецЦОН и через портал "Электронного правительства". Основные условия легализации: к транспортным средствам применяется ставка за их первичную госрегистрацию в размере 200 тысяч тенге", — сообщил Баятанов.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007952-spetstsony-v-almaty-peregruzilis-iz-za-naplyva-vladeltsev-inostrannyh-avto/