Казахстанские дети теряют память и зрение из-за смартфонов, заявил сенатор

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Нурторе Жусип на пленарном заседании сената предложил внедрить в школах Казахстана изучение казахских стихов и терме, чтобы снизить риск кибермании и цифрового аутизма, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурторе Жусип в своем запросе на имя вице-премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова рассказал о рисках развития у детей кибермании и цифрового аутизма.

"Сейчас во всем мире и в Казахстане стали проявляться симптомы цифрового аутизма - дети теряют память, зрение и речь из-за длительного времяпрепровождения за смартфоном.

Трудности имеются с самостоятельным мышлением, восприятием длинных текстов и вниманием к окружающему миру. Если ребенок плачет, родители сразу дают телефон. Сейчас стало сложно прочитать 70 слов за 1 минуту. С каждым годом растет число детей с задержкой речи и косоглазием", - отметил он.

Депутат заявил, что нация и дети под серьезной угрозой.

"Дети… не могут произнести самую простую речь… Пришло поколение, которое не может представить свою жизнь без электронного устройства. 65% родителей дают гаджеты своим детям в возрасте от 3 до 5 лет, у 40% школьников есть свой аккаунт. Дети не играют во дворе, перешли на онлайн, пришло поколение со смартфоном в руках.

Кибермания распространяется с бешеной скоростью, диагноз "цифровая зависимость" вошел в международную классификацию заболеваний. Зависимость от онлайн игр можно отнести к этому ряду. Нация и поколение в целом находятся под серьезной угрозой", - заявил мажилисмен.

В связи с этим он предложил правительству внедрить в школах Казахстана изучение казахских стихов и терме, вошедших в 100-томник "Слово предков".

Ранее мы писали, что казахстанским школьникам ограничили время, которое они могут проводить за компьютером. Соответствующие изменения в правила санэпидтребований к объектам образования внес Минздрав.

Согласно информации на сайте Autism Parenting Magazine, цифровой аутизм - это состояние, которое возникает, когда маленькие дети (в возрасте до трех лет) подвергаются чрезмерному воздействию электронных гаджетов. Слишком длительное времяпрепровождение у экранов вызывает у ребенка симптомы, похожие на аутизм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007779-kazahstanskie-deti-teryayut-pamyat-i-zrenie-iz-za-smartfonov-zayavil-senator/