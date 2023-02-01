Погоня за пьяным водителем в Кызылорде попала на видео
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Полицейские Кызылорды зафиксировали нарушение правил дорожного движения автомобилем BMW и попросили водителя остановить транспорт. Однако мужчина проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться с места происшествия, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 31 января, в 08:10 по улице Гани Муратбаева.
"Сотрудники ЦОУ полиции города Кызылорды зафиксировали нарушение ПДД автомобилем BMW по улице Гани Муратбаева и попросили остановить автотранспорт. Но правонарушитель, проигнорировав законные требования сотрудников полиции, попытался скрыться с места происшествия. Водитель был задержан и доставлен в наркологический диспансер", – говорится в сообщении.
По результатам экспертизы установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.
Полицейскими был составлен административный протокол по части 1 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях "Управление ТС водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения".
Отмечается, что водитель может быть подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Между тем автомобиль был водворен на штрафстоянку.
Ранее в Актау сняли на видео дрифт на льду замерзшего Каспия. В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водителя авто привлекли к ответственности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007677-pogonya-za-pyanym-voditelem-v-kyzylorde-popala-na-video/