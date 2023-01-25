Любитель дрифта прокатился по замерзшему Каспию и был наказан (видео)

Автомобиль на льду. Кадр из видео: YouTube/LADAKZ

В Актау сняли на видео дрифт на льду замерзшего Каспия. В Департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ролик, сообщив, что водителя авто привлекли к ответственности.

Как передает Lada.kz, очевидцы запечатлели инцидент сегодня, 25 января, на набережной Каспия в 1-м микрорайоне. По их словам, водитель выехал на лед и устроил опасный дрифт, не реагируя на замечания спасателей.

В ДП Мангистауской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что водителя автомобиля привлекли к ответственности.

"Сотрудниками батальона патрульной полиции личность водителя установлена. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Отметим, что, согласно части 1 статьи 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Ранее мы писали, что вышедшие на замерзший Каспий ради фото жители Актау проваливались в воду, так как не везде лед достаточно промерз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006767-lyubitel-drifta-prokatilsya-po-zamerzshemu-kaspiyu-i-byl-nakazan-video/