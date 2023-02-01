Поцелуй мужчин в лифте: видео прокомментировал глава Минэнерго

Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минэнерго РК Болат Акчулаков в кулуарах коллегии ведомства высказался о видео с целующимися мужчинами – ранее утверждалось, что якобы на кадрах были вице-министры энергетики, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр заверил, что таких сотрудников в его ведомстве нет.

"Таких сотрудников у нас в министерстве нет, абсолютно заверю, что не знаю, кто эти люди. На видео нет, не наши сотрудники. А то, что потом кто-то в соцсетях говорил, что это два вице-министра – ясное дело, что это тоже не они", – сказал он.

Глава ведомства ответил, что защищаться в суде или нет – это гражданское право людей.

"Каждый гражданин имеет право свои права защищать в суде, попранные. Они (вице-министры энергетики – прим.ред.) не должны отчитываться передо мной, за то, что они делают лично как граждане. На работе у меня нет к ним вопросов. Если кто-то в соцсетях выложил, это их личное право –обратиться в суд, не обратиться, замолчат – это личное право людей. Это уже не касается компетенции министерства", – резюмировал Акчулаков.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с поцелуем двух мужчин в лифте, вызвавший резонанс среди казахстанцев. Позже в Сети распространился слух о том, что мужчины на видео якобы являются сотрудниками министерства энергетики.

Позже в МВД сообщили, что по факту распространения ложной информации о сотрудниках Минэнерго возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007654-potseluy-muzhchin-v-lifte-video-prokommentiroval-glava-minenergo/