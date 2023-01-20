Поцелуй мужчин в лифте: видео с "сотрудниками Минэнерго" прокомментировали в МВД

Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

Недавно казахстанцев шокировал видеоролик с поцелуем двух взрослых мужчин в лифте. Тогда в Сети распространили слух о том, что мужчины на видео были якобы сотрудниками Министерства энергетики. По факту распространения данной информации возбудили уголовное дело.

Ранее в Telegram-канале EGOV.PRESS появился видеоролик с поцелуем двух мужчин в лифте, вызвавший резонанс среди казахстанцев. Позже в Сети распространился слух о том, что мужчины на видео якобы являются сотрудниками Министерства энергетики.

Как сегодня сообщило МВД в своем официальном новостном Telegram-канале, по факту распространения ложной информации о сотрудниках Минэнерго возбуждено уголовное дело.

"По ранее распространенной в соцсетях недостоверной информации касательно причастности сотрудников Министерства энергетики к инциденту в лифте, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", – говорится в сообщении Департамента полиции Астаны.

Согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации создает опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Данное нарушение наказывается вплоть до лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006198-potseluy-muzhchin-v-lifte-video-s-sotrudnikami-minenergo-prokommentirovali-v-mvd/