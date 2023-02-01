Туман накроет Алматы: ДЧС обратился к горожанам

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Департамент по ЧС Алматы предупредил жителей и гостей южной столицы о тумане - синоптиками было объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Отмечается, что туман в городе ожидается ночью и утром в четверг, 2 февраля.

В ДЧС напомнили, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Также необходимо помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости.

"Убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности! ️Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК"), - отметили в ведомстве.

Напомним, что синоптики ранее озвучили прогноз на февраль этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007647-tuman-nakroet-almaty-dchs-obratilsya-k-gorozhanam/