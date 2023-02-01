Автомобили с поддельными VIN-кодами выявили в ходе легализации в Акмолинской области

Авто. Фото: Polisia.kz

В ходе акции по легализации иностранных машин сотрудниками полиции Акмолинской области выявлены автомобили с поддельными VIN-кодами, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полиции рассказали, что 28 и 30 января в областном центре в ходе сверки номерных агрегатов автомашин ВАЗ-21102, Toyota 4 Runner и ГАЗель сотрудниками оперативно-криминалистического управления выявлены несоответствия.

При проверке автомобиля марки Toyota 4 Runner установлено, что VIN-код на раме автомобиля оказался нечитаемым.

А в автомобилях "ВАЗ-21102" и" ГАЗель" VIN-коды не соответствуют указанным в техпаспорте.

Стражи порядка подчеркнули, что полицейские тщательно проверяют автомобили, предоставленные в пункт осмотра при спецЦОНе.

По выявленным фактам назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 386 УК РК "Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

По информации правоохранителей, с 23 января в Акмолинской области зарегистрировано 377 транспортных средств, в том числе 340 автомобилей, состоявших на российском учете, 34 – на учете в Армении, 2 авто – из Грузии и один автомобиль из Монголии.

30 января мы сообщали, что более 30 тыс. заявок на легализацию авто одобрили в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007645-avtomobili-s-poddelnymi-vin-kodami-vyyavili-v-hode-legalizatsii-v-akmolinskoy-oblasti/