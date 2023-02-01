О случаях продвижения в очереди по автокредиту за взятки высказались в Фонде развития промышленности

Автосалон. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампредседателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров на прокомментировал информацию о том, что кто-то за взятку сумел получить автокредит в прошлом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что в прошлом году для участия в льготном автокредитовании был следующий порядок: люди приходили в автосалоны, за ними закреплялось авто, они брали справку и шли в банк. При этом они указали на такие факты, когда, чтобы закрепить за собой машину, они вставали в очередь, а чтобы она продвинулась, давали взятку сотруднику автосалона.

В связи с этим они поинтересовались, проводили ли расследования в адрес таких сотрудников салонов, которые брали взятку для продвижения людей в очереди, так как в итоге те, кто сжульничал, сейчас уже ездят на новых машинах.

Ринат Гаппаров признал, что было много критики в адрес программы, в том числе о мошенниках и различных посредниках.

"Чтобы разбираться, нужны заявления", - заявил тем временем он в ответ.

При этом он заверил, что новая платформа Autonesie.kz позволит исключить такие факты.

"Нами был изменен механизм участия в данной программе. Программа 30-летняя, кредиты будут выдаваться в течение 25 лет и ежемесячно можно будет принять участие. Никто не сможет без очереди влезть. Менеджер автосалона должен будет убедиться, что этот человек зарегистрирован как участник программы льготного автокредитования. И другой человек ни за деньги, ни по знакомству, никак не сможет получить льготное автокредитование по нашей программе. Если он не зарегистрировался там в заявленный период", - заверил спикер.

Глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов в свою очередь высказался по ситуации, когда людям навязывали дополнительное оборудование для авто.

"Были вопросы в прошлом году, связанные с допоборудованием. По тем дилерским центрам, которые навязывали допоборудование, по ним составлялись штрафы со стороны дистрибуции. Вплоть до отзыва лицензии. Но, что касается вопросов, которые вы озвучили, никаких заявлений и жалоб не поступало", - отметил он.

Напомним, ранее глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов рассказал, что будет с теми, кто еще с прошлого года стоит в очереди на получение авто по льготному автокредитованию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007615-o-sluchayah-prodvizheniya-v-ocheredi-po-avtokreditu-za-vzyatki-vyskazalis-v-fonde-razvitiya-promyshlennosti/