"Одна из лучших в стране": качество воды прокомментировали в "Алматы Су"

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров во время РСК рассказал, почему вода в Алматы отличается в зависимости от района города. А также ответил на вопрос, стоит ли бояться накипи в чайнике, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шагиров рассказал, что вся вода, поступающая в город, проходит несколько ступеней очистки. Если это поверхностная вода, то это: отстаивание, коагуляция, фильтрация и обеззараживание.

"Другое дело, что у нас есть вода очень мягкая, мягкая и средней жесткости. Вся поверхностная вода (большая часть Бостандыкского, Медеуского, Алмалинского районов) обеспечивается из горных рек и является очень мягкой.

Но более 60% города обеспечивается водой из подземных источников. Там исходная вода более жесткая. А жесткость снимается путем кипячения", — сказал Шагиров.

По его словам, вся система подачи воды в город закольцована. В один период года в Алматы поступает больше воды из горных источников, но в летний период она может смешиваться с водой из подземных источников.

"Если провести очень условный водораздел, то с южной стороны города и до проспекта Абая вода очень мягкая. В средней полосе города происходит смешивание поверхностной воды с водой из подземных источников. В нижней части города 100% воды добывается из подземных источников", — сказал Серик Шагиров.

Он отметил, что все 380 водозаборных скважин Алматы работают на глубине до 500 метров. Вся поступающая в город вода является очень чистой. Что касается накипи, то она образуется путем нескольких кипячений одной и той же воды.

"Накипь – это соли магния и кальция. В воде присутствуют различные минералы, химические элементы. Соли магния и кальция – это неотъемлемая часть любой питьевой воды. Этим она и отличается от фильтрованной воды, которую мы называем "неживая вода".

Скажу также, что наша вода в Алматы считается одной из лучших в стране", — сказал Шагиров.

Во время брифинга также рассказали, есть ли в Алматы дефицит воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007418-odna-iz-luchshih-v-strane-kachestvo-vody-prokommentirovali-v-almaty-su/