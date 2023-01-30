Какой будет погода в начале февраля в Казахстане, рассказали синоптики

Мороз. Иллюстративное фото: NataliaSokko/Getty Images

О том, какая погода будет в Казахстане в первые дни февраля, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В ближайшие три дня, 31 января - 2 февраля, северная половина республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления.

В связи с этим, как пояснили специалисты, в северных регионах сохранится морозная погода, преимущественно без осадков.

Погоду южной половины страны будет определять Южный циклон.

С ним, по прогнозам синоптиков, придут осадки. 2 февраля вовсе прогнозируются сильные осадки в виде дождя, а также повышение температуры воздуха до 5-12 градусов со знаком "плюс".

Напомним, в течение нескольких последних дней в Алматы и Шымкенте наблюдается плюсовая температура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007325-kakoy-budet-pogoda-v-nachale-fevralya-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/