Несколько микрорайонов Петропавловска на сутки остались без воды из-за аварии

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

Больше суток остаются без воды несколько микрорайонов Петропавловска - все это время специалисты пытаются устранить последствия аварии на водоводе, пишет МИА "Казинформ".

Как рассказали корреспондентам издания в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, во время детального обследования водовода выявили дополнительный объем работ.

Как оказалось, на устранение повреждения потребовалось больше времени.

По информации ведомства, в работах задействовано 35 человек и 17 единиц техники. Возобновить подачу воды обещают в ближайшее время.

Напомним, накануне аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил об аварии на Юго-Восточном водопроводе города.

Стоит отметить, ранее в Петропавловске несколько раз случались похожие инциденты. Аварии на водопроводе происходили в ноябре 2022 и два раза в декабре минувшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007191-neskolko-mikrorayonov-petropavlovska-na-sutki-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii/