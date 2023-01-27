"Почему до сих пор не сдан?": Смаилова возмутило долгое строительство нового терминала аэропорта в Шымкенте

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов, прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, вне запланированной программы в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала, передает официальный информационный ресурс премьер-министра.

Как отметил премьер-министр, Шымкент является третьим по величине мегаполисом Казахстана, который удачно расположен на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом. А это, в свою очередь, создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.

"Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение", — сказал Алихан Смаилов.

Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, что на сегодня проект завершен на более чем 80%, всего строится 40 тыс. кв. м. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца текущего года. По его словам, это будет один из крупнейших терминалов в стране.

Премьер-министр указал, что акимату необходимо как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.

Напомним, в октябре 2020 года аэропорт Шымкента был выставлен на торги со стартовой ценой в 5,2 млрд тенге. Позже было объявлено, что торги не состоялись.

В декабре того же года аким Шымкента прокомментировал информацию о продаже аэропорта. По его словам, аукцион для старого терминала был объявлен на "услуги аэропорта" – предусматривалась его передача в доверительное управление.

В декабре 2021 года аким Шымкента Мурат Айтенов заявил, что данный проект полностью инвестиционный. И, по его словам, инвестор обещал сдать объект в первом полугодии 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007048-pochemu-do-sih-por-ne-sdan-v-ekspluatatsiyu-smailova-vozmutilo-dolgoe-stroitelstvo-novogo-terminala-aeroporta-v-shymkente/