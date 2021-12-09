"В 2022 году обещали завершить": аким Шымкента о строительстве терминала аэропорта

Фото: facebook.com/shymkent.airport

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, когда завершат строительство нового терминала аэропорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Айтенов, данный проект полностью инвестиционный.

"Полностью за свой счет инвестор строит", – отметил он.

Между тем, добавил аким, за счет государства была построена и сдана в эксплуатацию стоянка, которая в перспективе будет платной, а также расширена автодорога до аэропорта. К этому часу прокладывается инженерная инфраструктура, подводится электричество и водоснабжение.

"В 2018 году строительство началось. Инвестор обещал в 2020 году завершить. К сожалению, ситуация усложнилась в связи с пандемией, экономика "встала". В этой связи инвестор отсрочил сдачу и обещает в 2022 году в первом полугодии завершить. Мы будем надеяться на это", – резюмировал Айтенов.

Напомним, в октябре 2020 года аэропорт Шымкента был выставлен на торги со стартовой ценой в 5,2 млрд тенге. Позже было объявлено, что торги не состоялись.

В декабре того же года аким Шымкента прокомментировал информацию о продаже аэропорта. По его словам, аукцион для старого терминала был объявлен на "услуги аэропорта" – предусматривалась его передача в доверительное управление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946155-v-2022-godu-obeschali-zavershit-akim-shymkenta-o-stroitelstve-terminala-aeroporta/