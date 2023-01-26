В Бангкоке воздух в два раза чище, чем в Алматы, но местных жителей просят не выходить на улицу
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Власти Таиланда призвали жителей Бангкока работать из дома, носить респираторы и не пользоваться личным транспортом, передает Bloomberg. Показатель загрязнения воздуха в Бангкоке сейчас удерживается на "умеренном" желтом уровне. При этом в Алматы этот же показатель в настоящее время является "нездоровым" красным.
Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт попросил жителей мегаполиса ездить на общественном транспорте и не пользоваться личным авто. Кроме того, руководителей организаций попросили перевести сотрудников на удаленный формат работы. А выходя на улицу, жители города должны носить респираторы. По словам губернатора, власти будут стремиться контролировать действия, вызывающие загрязнение воздуха.
Качество воздуха в Таиланде традиционно ухудшается в период с декабря по февраль. Однако в этом году, по сообщению департамента по борьбе с загрязнениями, количество загрязняющих частиц PM 2,5 будет сохраняться на высоком уровне до апреля.
По словам представителя министерства здравоохранения Опаса Карнкавинпонга, количество пациентов с заболеваниями, связанными с загрязнением воздуха, в тайских больницах увеличилось до 213 тысяч на этой неделе по сравнению с 96 тысячами, зафиксированными на прошлой неделе.
Согласно данным aqicn.org, сайта, который отслеживает качество воздуха в реальном времени, уровень загрязнения воздуха в Бангкоке оценивается, как "умеренный" (обозначается желтым цветом). Индекс качества воздуха (AQI) равен 97. Однако прогнозируется, что уже сегодня он достигнет "нездорового" красного уровня.
В Алматы в это время, по данным aqicn.org, зафиксирован "нездоровый" (красный) уровень загрязнения воздуха. AQI равен 190.
На таком уровне, согласно стандарту качества воздуха US-EPA 2016, загрязнения могут иметь последствия для здоровья людей. Лицам, имеющим респираторные заболевания и астму, лучше избегать долгого нахождения на улице. Детям также стоит ограничить прогулки на свежем воздухе.
Однако для жителей Алматы никаких предупреждений властями при таком уровне загрязнения не делается.
Между тем, согласно данным сайта Airkaz.org, уровень загрязнения воздуха в разных частях Алматы разный. Так, например, в Наурызбайском районе воздух грязнее, чем в районе Международного аэропорта Алматы.
Напомним, в декабре 2022 года Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК перечислил самые загрязненные города Казахстана.
В этот список вошли Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006880-vlasti-prizvali-zhiteley-bangkoka-uyti-na-udalenku-iz-za-gryaznogo-vozduha-v-gorode/