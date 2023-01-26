В Бангкоке воздух в два раза чище, чем в Алматы, но местных жителей просят не выходить на улицу

Девушка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Власти Таиланда призвали жителей Бангкока работать из дома, носить респираторы и не пользоваться личным транспортом, передает Bloomberg. Показатель загрязнения воздуха в Бангкоке сейчас удерживается на "умеренном" желтом уровне. При этом в Алматы этот же показатель в настоящее время является "нездоровым" красным.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт попросил жителей мегаполиса ездить на общественном транспорте и не пользоваться личным авто. Кроме того, руководителей организаций попросили перевести сотрудников на удаленный формат работы. А выходя на улицу, жители города должны носить респираторы. По словам губернатора, власти будут стремиться контролировать действия, вызывающие загрязнение воздуха.

Качество воздуха в Таиланде традиционно ухудшается в период с декабря по февраль. Однако в этом году, по сообщению департамента по борьбе с загрязнениями, количество загрязняющих частиц PM 2,5 будет сохраняться на высоком уровне до апреля.

По словам представителя министерства здравоохранения Опаса Карнкавинпонга, количество пациентов с заболеваниями, связанными с загрязнением воздуха, в тайских больницах увеличилось до 213 тысяч на этой неделе по сравнению с 96 тысячами, зафиксированными на прошлой неделе.

Согласно данным aqicn.org, сайта, который отслеживает качество воздуха в реальном времени, уровень загрязнения воздуха в Бангкоке оценивается, как "умеренный" (обозначается желтым цветом). Индекс качества воздуха (AQI) равен 97. Однако прогнозируется, что уже сегодня он достигнет "нездорового" красного уровня.

Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке. Фото: aqicn.org

В Алматы в это время, по данным aqicn.org, зафиксирован "нездоровый" (красный) уровень загрязнения воздуха. AQI равен 190.

На таком уровне, согласно стандарту качества воздуха US-EPA 2016, загрязнения могут иметь последствия для здоровья людей. Лицам, имеющим респираторные заболевания и астму, лучше избегать долгого нахождения на улице. Детям также стоит ограничить прогулки на свежем воздухе.

Однако для жителей Алматы никаких предупреждений властями при таком уровне загрязнения не делается.

Уровень загрязнения воздуха в Алматы. Фото: aqicn.org

Между тем, согласно данным сайта Airkaz.org, уровень загрязнения воздуха в разных частях Алматы разный. Так, например, в Наурызбайском районе воздух грязнее, чем в районе Международного аэропорта Алматы.

Уровень загрязнения воздуха в разных районах Алматы. Фото: airkaz.org

Напомним, в декабре 2022 года Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК перечислил самые загрязненные города Казахстана.

В этот список вошли Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006880-vlasti-prizvali-zhiteley-bangkoka-uyti-na-udalenku-iz-za-gryaznogo-vozduha-v-gorode/