Проверку на детекторе лжи не прошли 27 кандидатов на пост руководителей в "Самрук-Казына"
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27 кандидатов в руководители компаний "Самрук-Казына" не прошли тест на детекторе лжи. Об этом рассказал управляющий директор фонда Гибрат Ауганов. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал "Самрук-Казына".
По словам Ауганова, в 2022 году в группе компаний "Самрук-Казына" были внедрены психологические проверки и тесты на полиграфе (детектор лжи - прим. ред.) для будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки.
Всего за ушедший год тесты на детекторе лжи проведены для 133 кандидатов из 52 компаний группы "Самрук-Казына". 27 человек не прошли проверку и не были приняты на работу, проинформировали в фонде.
Как сообщается на официальном сайте АО "Самрук-Казына", фонд был организован в 2008 году. Единственным акционером фонда является правительство РК.
Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений, говорится на сайте.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что премьер-министр Алихан Смаилов возглавил совет директоров фонда "Самрук-Казына".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006865-proverku-na-detektore-lzhi-ne-proshli-27-kandidatov-na-post-rukovoditeley-v-samruk-kazyna/