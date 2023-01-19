Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов возглавил совет директоров фонда "Самрук-Казына", сообщается в официальном Telegram-канале организации.

"В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан, председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Асханович Смаилов", - говорится в сообщении фонда.

Ранее этот пост занимал Джон Дудас.

Как отметили в фонде, он остается в совете директоров в качестве независимого директора фонда.

Согласно официальному сайту главы правительства, Алихан Смаилов родился в 1972 году в Алматы.

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "прикладная математика", а в 1996 — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК, имеет степень магистра государственного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005935-smailov-vozglavil-sovet-direktorov-fonda-samruk-kazyna/