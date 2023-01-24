Рост цен на овощи прогнозируют в Казахстане

Овощи. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Специалисты прогнозируют в Казахстане подорожание овощей - ожидается, что вырастут цены на лук, капусту, огурцы и помидоры. Чиновники уверяют, что цены поднимутся не более чем на 5%, однако экономисты дают менее оптимистичные прогнозы, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, аномальные морозы на юге Казахстана частично уничтожили урожай овощей. Пострадали самые востребованные культуры: лук, капуста, огурцы и помидоры. Теперь, по словам чиновников, цены на них однозначно вырастут. Но вот насколько, точно не могут сказать даже в министерстве сельского хозяйства.

"Все будет дорожать. Естественно, жизнь каждый день у нас и так дорожает. Но она должна дорожать в пределах тех инфляционных коридоров, которые правительство для себя наметило", - заявил директор департамента переработки агропродовольственных рынков МСХ Канат Жауымбаев.

В Минсельхозе надеются, что рост цен не будет выше инфляционного коридора, то есть 4-5%. Экономисты же называют менее оптимистичные цифры.

По мнению финансового аналитика Андрея Чеботарева, к концу года продукты подорожают в среднем на 15-20%. Это с учетом того, что не будет сильной засухи или новых геополитических потрясений.

"Пока ничего не предвещает того, что цены будут сильно расти, но у нас ажиотажный спрос может быть вызван одним неумелым постом министра, депутата, чиновника какого-нибудь. Поэтому нельзя сказать, что все будет классно, окей, супер. Мы помним, весной позапрошлого года у нас картошки не было, весной прошлого у нас сахара не было", - поделился финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

К слову, ранее казахстанцы уже жаловались на рост цен на мясо. Причем самый большой скачок произошел в Мангистауской области - почти на 23%.

Местные жители говорят, мясные продукты на столе все чаще становятся роскошью. Продавцы подтверждают - покупателей мяса стало меньше. По их словам, цены на мясо подняли именно поставщики, при этом немало продукции уходит за рубеж.

"В этом году мы по результатам 11 месяцев больше 22 тысяч тонн мяса экспортировали. Если вы статистику посмотрите, у нас за 10 лет таких показателей не было. Из них обработанного мяса баранины в 7 раз увеличился экспорт, более чем в 2 раза увеличился экспорт говядины у нас", - сообщал ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Специалисты отмечают, что в Минсельхозе действительно стараются урегулировать цены, однако, учитывая высокую базовую ставку Нацбанка и его прогноз о пике инфляции в первом квартале этого года, ожидать реального сдерживания роста цен в ближайшее время все же не стоит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006472-rost-tsen-na-ovoschi-prognoziruyut-v-kazahstane/