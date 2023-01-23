Осадки и плюсовая температура: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 23 января, синоптики пообещали погоду без осадков в Алматы и Шымкенте, а в Астане - снег. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня днем в Алматы, согласно прогнозам синоптиков, термометры покажут -3...-5 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, возможна переменная облачность. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане днем пообещали -9...-11 градусов. В столице ожидается ветер, который будет достигать 3-8 м/с. Синоптики прогнозируют снег.

Плюсовая температура ожидается сегодня в Шымкенте - днем здесь воздух прогреется до 0...+2 градусов. Осадков тоже не ожидается, скорость ветра в третьем миллионнике составит от 8 до 13 м/с.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана из-за метели и тумана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006311-osadki-i-plyusovaya-temperatura-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/