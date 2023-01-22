Жителям Алматинской области предложили через Telegram сообщать о нарушениях ПДД

Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области запускают проект "Безопасная дорога", благодаря которому за порядком на дороге смогут следить не только водители авто, но и неравнодушные жители, передает "Хабар 24".

Отмечается, что данный проект был запущен в связи с неутешительной статистикой – регион находится в антилидерах по смертности в результате ДТП. В прошлом году на дорогах Алматинской области зарегистрировали 1700 аварий, в которых погибли больше 300 человек.

По словам авторов проекта, новые меры позволят изменить ситуацию.

"Скоростной режим. Несоблюдение. Это большую роль играет для сохранности жизни. Во время гололеда скорость движения должна быть минимальной, потому что машина уже не останавливается, как на простом асфальте. Опыта мало у водителей", – рассказал водитель Аблимит Алабердиев.

Один из опасных участков – железнодорожный переезд Шамалган. Ежедневно через него проезжает около шести тысяч машин, в результате – километровые пробки и нервные водители. Дежурные говорят, что следить за порядком на участке – задача не из простых.

"Когда проходят поезда, машин скапливается очень много. Иногда выезжают на встречную полосу, на железнодорожные пути. Обеспечить порядок трудно. В вечерние часы пик, когда все спешат с работы домой, помощь сотрудников дорожной полиции была бы кстати", – поделился железнодорожник Нурлан Ешмухамбетов.

В ДП региона проблему решили: установили на переезде дежурство, а еще совместно с прокуратурой запустили проект "Безопасная дорога". В его рамках созданы мобильные группы, которые помогут выявлять и устранять проблемы. Участниками данного проекта могут стать и местные жители. Очевидцы смогут отправлять информацию на Telegram-канал.

"В полицию области достаточно отправить фото или видео об отсутствии дорожных знаков, освещений, светофоров и другую важную информацию. Мы уже провели 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. Внесено 1276 предписаний.

За невыполнение требований по содержанию автодорог к административной ответственности привлечены 164 должностных лица", – рассказал руководитель управления административной полиции ДП Алматинской области Нуржан Остемиров.

Кроме того, следить за порядком на дорогах региона помогут и камеры наружного видеонаблюдения. Их установят на 17 дорогах областного значения.

Ранее замминистра МВД сообщил, что в Казахстане планируют ввести определение "средней скорости" движения авто на прямых загородных трассах. По словам Игоря Лепехи, измерение средней скорости необходимо именно на прямых загородных трассах, поскольку на таких больших участках нет возможности подключить скоростемеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006307-zhitelyam-almatinskoy-oblasti-predlozhili-cherez-telegram-soobschat-o-narusheniyah-pdd/