Почему в Казахстане хотят штрафовать за среднюю скорость, объяснили в МВД

Камеры "Сергек". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК замминистра МВД сообщил, что в Казахстане планируют ввести определение "средней скорости" движения авто на прямых загородных трассах – ведомство планирует убедить депутатов, что эта норма необходима, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замминистра МВД Игоря Лепехи, измерение средней скорости необходимо именно на прямых загородных трассах, поскольку на таких больших участках нет возможности подключить скоростемеры.

Средняя скорость будет замеряться от одной точки пути до другой – таким образом, штрафовать нарушителя будут не за единичное превышение скорости, а за несоблюдение скоростного режима на всем участке пути.

"Условно говоря, у нас стоит арка на выезде из Астаны в сторону Караганды, вторая арка стоит на въезде в Темиртау, и мы знаем, что разрешенная скорость - 140 километров в час. Высчитали, посмотрели - от одной арки к другой авто должно приехать, условно, за 1,5 часа. Если вы приехали за час, то понятно, вы нарушили скорость.

Мы эту тему обсуждали с депутатами, часть из них нас поддержали, пока этот вопрос в стадии обсуждения, еще не внесен.

Мы видим целесообразность в этом решении и видим, что оно очень неплохо бы повлияло на состояние аварийности на загородных трассах. Мы будем работать с депутатами, чтобы эту норму еще раз рассмотреть", - заявил спикер.

Напомним, ранее сообщалось о введении понятия "средней скорости" в нацстандарт в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005111-pochemu-v-kazahstane-hotyat-shtrafovat-za-srednyuyu-skorost-obyasnili-v-mvd/