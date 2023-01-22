Поучаствовать в международной переписи птиц предложили казахстанцам
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В Казахстане с 21 по 23 января проходит международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц, передает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия на своей официальной странице в Instagram.
Присоединиться к акции и понаблюдать за зимующими птицами может любой житель страны, если рядом есть незамерзающий водоем.
"Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия – провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации. Данные со всех стран отправляют координатору единых учетов в организацию Wetlands international и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения", – говорится в сообщении.
Для участия в международной переписи птиц необходимо:
- посетить ближайший водоем с птицами в дни учетов;
- выслать на адрес artyom.khrokov@acbk.kz результаты в виде учетной формы (скачать можно по ссылке в шапке профиля организации в Instagram), а также фотографии участников учета и птиц.
Если сложно определить вид, то можно выслать фото птицы, позже специалисты расскажут, что это за птицы.
Ранее в Мангистауской области на озере Караколь были обнаружены туши мертвых лебедей. По учетным данным, на озере Караколь зимует до 10 тыс. особей.
Первоначально предполагалось, что птицы умерли от холода. Позже в Минэкологии заявили, что еще одной причиной может являться выброс газов.
Затем, однако, стало известно, что пробы материалов, отобранные у погибших птиц, дали положительный результат на птичий грипп.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006296-pouchastvovat-v-mezhdunarodnoy-perepisi-ptits-predlozhili-kazahstantsam/