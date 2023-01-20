Было ли страшно оперировать Назарбаева, признался Юрий Пя

Больница. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Директор по хирургии и науке НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя во время брифинга в Астане рассказал, было ли ему страшно оперировать Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты задали вопрос, не было ли врачу страшно оперировать такую личность.

На что Пя ответил: пациент есть пациент.

"Для меня, как для врача, пациент - я к нему отношусь как к самому близкому человеку, как если бы я запланировал диагностику близкому человеку. Это любой, кто бы ни переступил порог центра. Перед каждым пациентом (операцией - прим. ред.) я волнуюсь, переживаю, потому что человек доверяет свою жизнь тебе", – рассказал доктор.

Напомним, сегодня сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце. Сегодня же состоялся брифинг с участием доктора Пя, на котором он сообщил о том, как себя чувствует первый президент и насколько серьезной была его операция.

Также, комментируя состояние здоровья первого президента, врач пошутил, что Назарбаев мог бы полететь в космос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006183-bylo-li-strashno-operirovat-nazarbaeva-priznalsya-yuriy-pya/