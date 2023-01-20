Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.

Изначально о госпитализации экс-президента сообщил журналист Александр Аксютиц в своем Facebook-аккаунте. По его данным, Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

Позже информацию о госпитализации подтвердил и пресс-секретарь первого президента.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением.

Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя", - написал Укибай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006121-nursultan-nazarbaev-perenes-operatsiyu-na-serdtse/