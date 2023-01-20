Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.
Изначально о госпитализации экс-президента сообщил журналист Александр Аксютиц в своем Facebook-аккаунте. По его данным, Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.
Позже информацию о госпитализации подтвердил и пресс-секретарь первого президента.
"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением.
Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя", - написал Укибай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006121-nursultan-nazarbaev-perenes-operatsiyu-na-serdtse/