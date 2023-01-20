30-летний мужчина вышел из дома в декабре в одних сланцах и пропал в Семее

Алтай Болатов. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Почти месяц ищут пропавшего в Семее 30-летнего мужчину. Алтай Болатов вышел из дома 27 декабря 2022 года, но так и не вернулся. Информация о нем размещена в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Как стало известно, 30-летний Алтай Болатов вышел из дома в Семее 27 декабря 2022 года в неизвестном направлении и пропал.

Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 175 см, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синюю футболку, черное трико, черную спортивную куртку, черную шапку, на ногах были домашние сланцы.

В МВД отметили, что стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего.

"Мужчина может не осознавать, что у него психическое расстройство", - добавили полицейские.

Поиск. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По их данным, ежедневно в его розыске задействовано около 30 сотрудников. Мероприятия проводятся в Затонском и Мирном районах.

"Если вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить по телефону "102", - обратились стражи порядка.

Напомним, три дня назад в Семее пропал 13-летний мальчик. Он вышел из дома в направлении школы и не вернулся. По сигналу тревоги был поднят весь личный состав структурных подразделений ДП Абайской области. В результате один из сотрудников нашел несовершеннолетнего на улице Мичурина. Его в целости и сохранности передали маме.

В Казахстане работает интернет-портал, созданный Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в целях информирования граждан о состоянии преступности в стране и отдельных регионах, а также предоставления интерактивных услуг.

Здесь можно проверить информацию о людях на предмет нахождения на розыскном учете без вести пропавших, утративших связь с родственниками, в том числе детей. На сегодняшний день в базе имеется 2176 дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006156-30-letniy-muzhchina-vyshel-iz-doma-v-dekabre-v-odnih-slantsah-i-propal-v-semee/