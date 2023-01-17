Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

13-летний мальчик, который пропал в Семее, был найден сотрудниками полиции и передан в руки родителей, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Сегодня, 17 января, на оперативный канал "102" поступил звонок от 39-летней местной жительницы Семея, которая попросила оказать содействие в поиске 13-летнего сына.

Мать ребенка заявила, что мальчик вышел из дома в 07:40 в направлении школы, однако, до школы не дошел.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав структурных подразделений Департамента полиции Абайской области, добавили в ведомстве.

Стражи порядка опросили знакомых и очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией о произошедшем.

Также они тщательно обыскали прилегающие территории.

В ходе поисков сотрудник полиции нашел пропавшего несовершеннолетнего ребенка на улице Мичурина. Мальчика в целости и сохранности полицейские передали маме.

Причина ухода ребенка в настоящее время устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005718-propavshego-v-semee-podrostka-nashli-politseyskie/