Четырехлетний мальчик из аула легко решает сложные математические примеры

Ислам Копбай. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

Четырехлетний Ислам Копбай из маленького поселка Егізқұм Шардаринского района Туркестанской области решает сложные математические примеры, передает "Хабар 24".

Ребенок еще не ходит в школу, но уже быстро складывает двухзначные и трехзначные числа. Мальчик также полностью выучил таблицу умножения.

По словам мамы ребенка, он всегда интересовался цифрами. Но никто специально его не обучал. Исламу достаточно было сидеть рядом с сестрами-школьницами.

"Когда мои старшие дочери делали уроки, он рядом сидел и открывал всегда книгу. Смотрел на двухзначные числа и даже решал. Тогда ему было всего три года. На телефоне всегда играет в математические задачи. У нас дедушка был математиком. Скорее всего, от него такой талант", – поделилась мама Ислама Гулнар Конарбаева.

Поселок Егізқұм на карте Казахстана. Скриншот: Google Maps

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006068-chetyrehletniy-malchik-iz-aula-v-turkestanskoy-oblasti-pokoril-kaznet-svoimi-sposobnostyami/