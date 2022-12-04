Первоклассник из ЗКО получил подарок от министра после видео, покорившего Казнет

Тимур Кунусов с мамой. Фото: mgorod.kz / Управление образования ЗКО

Тимур Кунусов стал популярен в Казнете после видео, на котором он с мамой делает уроки. Мальчик покорил сердца пользователей, а видео дошло до министра просвещения, который лично отправил подарок первокласснику.

Видео с первоклашкой из города Аксая стало популярным в TikTok и Instagram.

На записи, опубликованной в Instagram-аккаунте timka_kun2015, мальчик спрашивает у мамы, почему именно она делает с ним уроки, а не прабабушка.

На слова мамы о том, что прабабушка закончила всего три класса, бабушка – 10, а мама – целых 11, Тимур резонно заявляет: "Получается, ты самая умная из всех?"

Как сообщает портал "Мой город", юного блогера зовут Тимур Кунусов, он учится в 1 "А" классе средней школы №5 города Аксая. Накануне сотрудники управления образования передали Тимуру письмо и конструктор от министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова.

"Оказывается, Асхат Канатович увидел его TikTok. Тимур мальчик непосредственный, очень интересный, любознательный. Он легко находит общий язык как со взрослыми, так и детьми, задаёт интересные вопросы. При этом рассуждает как взрослый", – рассказала директор СОШ №5 Гульмира Сембиева.

По ее словам, накануне мальчик рассказывал всем, что у него четыре бабушки и двое дедушек, что соответствует статистике о том, что мужчины покидают этот мир раньше женщин. Вот такой талантливый философ растет в ЗКО.

Как написала в Instagram мама Тимура, теперь мечта ее сына – сделать селфи с Министром Асхатом Аймагамбетовым.

Город Аксай на карте Казахстана. Скриншот: Google Maps

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000069-pervoklassnik-iz-zko-poluchil-podarok-ot-ministra-posle-video-pokorivshego-kaznet/