На улице может остаться семья с пятью детьми из Алматы

Мать с детьми. Кадр из видео: телеканал КТК

В Алматы многодетная семья живет в съемной комнате общежития. Но уже через месяц они должны будут освободить и это жилье, так как хозяин планирует делать там ремонт, передает сайт телеканала КТК.

В комнате общежития в 20 кв.м. живет семья из семи человек. Четыре месяца назад у супругов появились трое сыновей. Кроватки и коляски тройняшек – Райымбека, Батыра и Хангельды – занимают почти все пространство.

Родители надеялись, что после рождения малышей они смогут получить квартиру от государства, но этого не случилось.

"За день до выписки представители акимата привезли нам коляски и сладости. Поздравили нас. Обещали подарить двухкомнатную квартиру. Мы обрадовались. Пока фотографировались, они уехали. А когда я ездила в ЦОН, мне сказали: в базе зарегистрировали не тройню, а двойню. Одного ребенка не посчитали. Райымбека в списке не оказалось. В комнате очень душно. За три месяца мы уже три раза попадали в больницу", – рассказала мать Айжан Самат.

В многодетной семье обедают по очереди. Родители, чтобы детям было комфортнее, спят на кухне общежития. Семья из семи человек живет на зарплату отца, который работает разнорабочим, и пособия. Большая часть дохода уходит на оплату аренды, и найти что-то равноценное, по словам супругов, вряд ли получится.

"Мы планировали еще одного мальчика, но родилась тройня. Еще трое сыновей. Некоторым многодетным семьям передают продукты. А к нам даже медицинская сестра нехотя приезжает", – поделился отец Нуртаза Дуйсенбек.

Отмечается, что, помимо детских пособий, семья может рассчитывать и на другую социальную помощь. Но для этого, по словам чиновников, родители должны обратиться в местный акимат, чего они еще не сделали. А квартиру от государства они пока получить не смогут, так как супруги прописаны в Алматы только год, а нужно минимум три.

"Согласно закону о жилищных отношениях, у нас предусмотрена категория лиц, которые имеют право встать в очередь. Самое главное – по городу Алматы у них должно быть три года прописки и за последние пять лет не должно быть имущества. Социально уязвимые слои населения: инвалиды первой и второй групп, многодетные семьи, неполные семьи, пенсионеры по возрасту", – сообщил заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы Нурбол Кажин.

В Алматы в очереди на жилье стоит больше 38 тыс. человек, среди которых есть выпускники детских домов, многодетные, неполные семьи, инвалиды первой и второй групп. Чиновники видят для супругов лишь один вариант – приобрести жилье по государственной программе с низким процентом.

Источник: КТК

Отметим, что МРП в 2023 году увеличился и составил 3 450 тенге. Он используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005756-na-ulitse-mozhet-ostatsya-semya-s-pyatyu-detmi-iz-almaty/