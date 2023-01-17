Новые правила для жителей и гостей Алматы утвердили депутаты маслихата

Депутаты маслихата. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В южной столице прошла внеочередная XXXII сессия городского маслихата, в ходе которой депутаты рассмотрели и утвердили ряд нормативно-правовых актов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На заседании участвовали заместители акима города, руководители управлений, депутаты маслихата, члены общественного совета и представители экспертного сообщества.

Сообщается, что депутаты маслихата утвердили ряд нормативно-правовых актов, в том числе правила содержания и защиты зеленых насаждений, в разработке которых активное участие принимали ученые, озеленители и представители общественности.

Правила впервые вводят основные нормы и требования по поливу, в том числе организации поливочной системы, биологической обработке от вредителей и заболеваний зеленых насаждений, выбору более качественных посадочных материалов, соблюдению минимального расстояния от объектов до деревьев, проведению санитарной и формовочной обрезки деревьев, обязательному проведению общественных слушаний при принятии решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями.

Согласно новым правилам, при компенсационных посадках предусматривается высадка деревьев лиственных пород высотой не менее 2,5 м с комом или хвойных пород высотой не менее 2 м с комом с дальнейшим уходом в течение трех лет.

Также правилами значительно ужесточены требования к строительным компаниям, которые работают на территории с зелеными насаждениями. При проведении работ строительные организации обязаны выполнять требования для обеспечения сохранности зеленых насаждений.

В ходе сессии депутатами маслихата также были утверждены региональные правила отлова, временного содержания и умерщвления животных и правила содержания и выгула домашних животных. Эти документы позволят регулировать гуманный способ отлова, усовершенствуют работу по адаптации (пристройству) бездомных животных, предусматривают административные меры воздействия за жестокое обращение с животными.

Кроме этого, депутаты утвердили решение по ставке туристского взноса для иностранцев в Алматы в местах размещения туристов в размере 5 (пять) процентов от стоимости пребывания. Подобная практика введена во многих ведущих туристических странах. Денежные средства, полученные от туристского взноса, будут направлены из местного бюджета на развитие туризма.

Депутаты также утвердили правила эксплуатации систем наружного освещения в Алматы. Основная цель – оптимизация мероприятий по содержанию и эксплуатации объектов наружного освещения, безопасности движения транспортных средств, а также создание единой световой концепции.

В целях обеспечения безопасности, а также снижения уровня преступности и повышения раскрываемости преступлений разработан проект решения маслихата "Об утверждении правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников в городе Алматы". Эти правила позволят при согласии собственников подключать к единой системе Центра оперативного управления департамента полиции видеокамеры коммерческих объектов.

Помимо этого, депутаты утвердили состав Земельной комиссии города Алматы и положения о ней. Состав утверждается ежегодно по истечении последующих 12 календарных месяцев.

Депутаты также поддержали проект "Об установлении стимулирующих надбавок к должностным окладам работников коммунального государственного учреждения "Государственный региональный природный парк "Медеу".

Напомним, в декабре на официальном портале "Открытых НПА" был опубликован проект решения маслихата Алматы о введении обязательных взносов для иностранных туристов, посещающих южную столицу и живущих в гостиницах или на турбазах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005685-novye-pravila-dlya-zhiteley-i-gostey-almaty-utverdili-deputaty-maslihata/