Какая погода ожидается сегодня в мегаполисах Казахстана

Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Погода без осадков ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте во вторник, 17 января. Актуальный прогноз погоды был опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы прогнозируется небольшая облачность. Осадков не будет. Ожидается небольшое потепление - днем в мегаполисе -5…-7 градусов. Ветра при этом практически не будет - его скорость составит 0-5 м/с.

Сегодня в Астане ожидается погода без осадков с переменной облачностью. Дневная температура воздуха составит -11…-13 градусов. Скорость ветра в столице ожидается на уровне 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня, как обещают синоптики, весь день будет ясная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -2…-4 градуса. Скорость ветра в мегаполисе ожидается в районе 3-8 м/с.

Напомним, что, согласно прогнозам синоптиков, в период с 17 по 19 января на большей части страны осадков не ожидается. А малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне: морозы все еще сохранятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005575-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-segodnya-v-megapolisah-kazahstana/