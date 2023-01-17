Опрос NUR.KZ: как часто вы летаете на самолетах?

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Инфляция и повышение цен в Казахстане отразились практически на всех товарах, потребляемых жителями нашей страны. Увеличение коснулось и стоимости авиабилетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали, что услуги авиаперевозчиков выросли в цене. По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8% за год. Это – средний показатель, ведь в ряде регионов билеты подорожали сильнее всего, где-то – напротив, меньше. Лидером по увеличению стоимости стала ЗКО.

И тем не менее, казахстанцы продолжают пользоваться услугами авиакомпаний, будь это перелеты внутри страны или международные рейсы. Мы решили узнать у наших читателей, насколько вас коснулось это подорожание – как часто вы летаете на самолетах?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005494-opros-nurkz-kak-chasto-vy-letaete-na-samoletah/