Как будут учиться алматинские школьники с понедельника

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Со следующей недели школьники и студенты вновь вернутся за парты. Об этом сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления образования города Алматы.

Сообщается, что с 16 января занятия в школах и колледжах города Алматы будут проходить офлайн.

По данным с сайта Gismeteo.kz, минимальная температура в южной столице составит в понедельник, 16 января, 8 градусов мороза днем и 17 градусов мороза – ночью.

В остальные дни недели температура воздуха днем будет варьироваться от -4 до -7 градусов, а ночью – от -13 до -16 градусов.

Погода в Алматы на 10 дней. Скриншот: gismeteo.kz

Напомним, что 12 и 13 января из-за морозов учащихся города Алматы перевели на дистанционное обучение.

Отметим, что в Казахстане действуют специальные "Правила отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях". Так, информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием:

в виде бегущей строки на телевидении;

через трансляцию на радио;

на сайтах акиматов, управлений и отделов образования;

по телефону 169 (платная справочная).

Оповещение об отмене занятий производится:

с 06:45 до 08:00 – для первой смены,

с 11:15 до 13:00 – для второй и третьей смен.

С полным текстом данных правил можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005291-kak-budut-uchitsya-almatinskie-shkolniki-s-ponedelnika/