Как будут учиться алматинские школьники с понедельника
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Со следующей недели школьники и студенты вновь вернутся за парты. Об этом сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления образования города Алматы.
Сообщается, что с 16 января занятия в школах и колледжах города Алматы будут проходить офлайн.
По данным с сайта Gismeteo.kz, минимальная температура в южной столице составит в понедельник, 16 января, 8 градусов мороза днем и 17 градусов мороза – ночью.
В остальные дни недели температура воздуха днем будет варьироваться от -4 до -7 градусов, а ночью – от -13 до -16 градусов.
Напомним, что 12 и 13 января из-за морозов учащихся города Алматы перевели на дистанционное обучение.
Отметим, что в Казахстане действуют специальные "Правила отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях". Так, информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием:
- в виде бегущей строки на телевидении;
- через трансляцию на радио;
- на сайтах акиматов, управлений и отделов образования;
- по телефону 169 (платная справочная).
Оповещение об отмене занятий производится:
- с 06:45 до 08:00 – для первой смены,
- с 11:15 до 13:00 – для второй и третьей смен.
С полным текстом данных правил можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005291-kak-budut-uchitsya-almatinskie-shkolniki-s-ponedelnika/