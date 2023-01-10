Аэропорт Астаны предупредил об отмене и задержке рейсов

Самолет. Иллюстративное фото: Andrew Holt/Getty Images

Восемь авиарейсов отменили, еще 13 задерживаются - такую информацию опубликовал на своем официальном сайте Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

Согласно расписанию рейсов в столичном аэропорту, отменены рейсы КС 624 из Алматы, DV 715 из Шымкента, DV 766 из Атырау, DV 701 из Шымкента, КС 647 и КС 7053 из Алматы, IQ 430 из Талдыкоргана, КС 7362 из Туркестана.

Отмененные рейсы. Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

Кроме того, сообщается о задержке ряда рейсов: три вылета из Алматы, два из Шымкента, а также авиарейсы из Стамбула, Актобе и Усть-Каменогорска, а также из Дубая, Тараза и Костаная.

Отмененные рейсы. Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

О причинах отмены и задержки в аэропорту не сообщили.

Отметим, что в Астане, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы до 30 градусов днем.

Также напомним, что метеослужба объявила штормовое предупреждение в ряде регионов страны из-за осадков и сильного похолодания - в некоторых регионах ниже 40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004782-aeroport-astany-predupredil-ob-otmene-i-zaderzhke-reysov/