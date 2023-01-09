Вызвался ночью помочь другу: пропавшего 16-летнего парня нашли в Акмолинской области

Парень в куртке. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области найден пропавший 16-летний парень, который ночью 7 января ушел помогать другу толкать застрявшую в снегу машину, но так и не вернулся, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 9 января около 12 часов дня сотрудники Бурабайского РОП установили местонахождение несовершеннолетнего жителя Щучинска.

Подросток пояснил стражам порядка, что находился у знакомой. С ним проведена профилактическая беседа. Выяснилось, что противоправных действий в отношении юноши не совершалось. Проводится проверка.

Напомним, ранее в полицию обратилась мать 16-летнего парня. Она сообщила, что сын в ночное время отправился помогать другу вытолкать застрявшую в снегу машину, но так и не вернулся. На поиски молодого человека ориентировали личный состав ДП Акмолинской области и общественность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004676-vyzvalsya-nochyu-pomoch-drugu-propavshego-16-letnego-parnya-nashli-v-akmolinskoy-oblasti/