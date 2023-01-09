16-летний парень вызвался помочь другу и пропал в Акмолинской области

Руслан Зарубин. Фото: ДП Акмолинской области

16-летний житель Щучинска ночью 7 января вышел из дома и бесследно исчез. В настоящее время подростка разыскивают полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По данным ведомства, житель Щучинска Руслан Зарубин 2007 года рождения 7 января около 2 часов 20 минут ночи ушел из дома и не вернулся.

8 января мать пропавшего обратилась с заявлением в полицию. Женщина сообщила, что сын вызвался помочь другу, имя которого не называл, толкнуть его машину, застрявшую в снегу, ушел и исчез. При этом по телефону говорил, что скоро вернется, но позже аппарат уже был выключен.

Приметы подростка: глаза зеленые, рост около 155-160 см. На момент ухода был одет в серую вязаную шапку, черно-синюю куртку, черное спортивное трико, коричневые зимние кроссовки. При себе имел телефон.

"Просим всех, кто владеет какой-либо информацией или знает о местонахождении Руслана Зарубина, позвонить в 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004610-16-letniy-paren-vyzvalsya-pomoch-drugu-i-propal-v-akmolinskoy-oblasti/