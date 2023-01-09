Штраф за мат в общественном месте увеличили в Казахстане

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Замначальника управления Комитета адмполиций МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге в ведомстве рассказал о том, какую теперь ответственность будут нести казахстанцы за нецензурную лексику в общественных местах, передает корреспондент NUR.KZ.

Куримбаев отметил, что новые размеры штрафа предусмотрены в поправках по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма, подписанных президентом 3 января.

"В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах.

В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге, или арест до 15 суток. В новой редакции размер штрафа составит 20 МРП, или 69 тыс. тенге, либо арест от 5 до 30 суток", - заявил Азамат Куримбаев.

Напомним, ранее мы рассказывали, как теперь в Казахстане будут наказывать за вандализм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004637-shtraf-za-mat-v-obschestvennom-meste-uvelichili-v-kazahstane/