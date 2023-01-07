Паспорта вакцинации вновь будут требовать у туристов при въезде в Таиланд

Таиланд. Иллюстративное фото: pexels.com

С 9 января туристы, въезжающие в Таиланд, вновь будут должны предоставить справку о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании Air Astana.

"9 января 2023 года все пассажиры старше 18 лет, прибывающие в Таиланд, вновь обязаны предъявить сертификат (паспорт) о вакцинации от коронавируса в количестве минимум двух доз. Второй компонент вакцины должен быть получен не менее 14 дней до въезда в страну. Помимо этого, 5% пассажиров выборочно сдают ПЦР-тест по прилету", – говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры без вакцинации должны будут иметь при себе письмо-обоснование от врача либо справку, подтверждающую выздоровление от коронавируса, полученную не позднее, чем за последние полгода (180 дней).

При этом пассажиры, прибывающие из стран, чьи требования могут не позволить ему вернуться в страну в случае заражения коронавирусом, должны иметь медицинское страхование, покрывающее лечение от КВИ на период пребывания в Таиланде и еще на 7 дней.

"Путешествующие по работе, включая членов экипажа, могут предоставить письмо от принимающей стороны для удовлетворения данного требования", – добавили специалисты.

Требования вакцинации и страхования не распространяются на держателей тайских паспортов, а также на пассажиров, путешествующих транзитом. Последние должны будут соблюдать требования конечной страны назначения.

Список вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда можно найти здесь.

Напомним, что с 1 октября 2022 года правительство Таиланда отменило все ограничения для туристов, введенные после начала пандемии коронавируса. Ранее в течение нескольких месяцев власти страны смягчали требования для въезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004506-pasporta-vaktsinatsii-vnov-budut-trebovat-u-turistov-pri-vezde-v-tailand/