Правила въезда в Таиланд упростят с 1 июля

Таиланд. Фото: pexels.com

С 1 июня для всех въезжающих в Таиланд туристов отменяются требования о регистрации отрицательного ПЦР-теста на платформе Thailand Pass. При отсутствии ПЦР-теста его можно будет сдать уже по прибытии.

Сегодня Центр управления ситуациями с Covid-19 объявил об отмене обязательной регистрации на портале Thailand Pass с 1 июля, сообщает издание The Thaiger.

Ранее невакцинированным иностранным гражданам нужно было сделать ПЦР-тест и в течение 72 часов перед вылетом в Таиланд загрузить отрицательный результат на портал.

Теперь с 1 июля путешественники должны будут предъявить либо паспорт вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, не загружая его в Thailand Pass.

Если же у туриста нет ни того, ни другого, то в Таиланд все равно можно будет въехать. Центр заявил, что в аэропорту будет проводиться выборочная проверка документов, и те, у кого не окажется паспорта или результата ПЦР-теста, будут сдавать его на месте.

"Thailand Pass все еще будет существовать, но с 1 июля будет служить совершенно другой цели. Если иностранные путешественники заболеют во время путешествия по Таиланду, они могут использовать веб-сайт Thailand Pass, чтобы сообщить о своих симптомах", – отмечает издание.

Кроме того, путешественникам больше не нужно будет приобретать страховку от Covid-19. А также отменяется обязательное требование о ношении масок на открытом воздухе.

Напомним, ранее с 1 июня в Таиланде был отменен обязательный карантин для всех категорий путешественников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1974632-pravila-vezda-v-tailand-uprostyat-s-1-iyulya/