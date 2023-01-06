Пожилой мужчина пропал в Туркестанской области

Молдабек Игенбаев. Фото: t.me/police_of_kz

Житель села Кызылту Тулькубасского района вышел из дома 5 января и не вернулся. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Пожилого мужчину по имени Молдабек Игенбаев ищут полицейские Тулькубасского и Сайрамского районов. К поискам также привлечены волонтеры.

Его приметы: рост около 160-167 см. Он был одет в черную шапку, черную куртку и брюки черного цвета. На ногах также были галоши черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем пожилом человеке, незамедлительно просят позвонить по номерам телефонов: +7 (72538) 5 28 37, +7 771 600 00 05 или 102.

Молдабек Игенбаев. Фото: t.me/police_of_kz

Ранее мы писали, что пропавшего на четыре года отца вернули жителю Аксу. Мужчину нашли полицейские в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004464-pozhiloy-muzhchina-propal-v-turkestanskoy-oblasti/