Казахстанец 4 года искал пропавшего отца (видео)

Мужчина. Кадр из видео: polisia.kz

Пропавшего на 4 года отца вернули жителю Аксу. Мужчину нашли полицейские в Астане. Подробности трогательной истории сообщаются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Ранним утром при патрулировании столичные стражи порядка возле подъезда по улице Кутпанова заметили мужчину, который привлек их внимание. Остановившись, они подошли к нему для проверки. При себе у мужчины не было документов, его доставили в полицию.

Он рассказал, что 4 года жил и работал в Акмолинской области. За это время потерял связь с родственниками.

Правоохранители выяснили, что у 48-летнего мужчины есть 29-летний сын, который живет в Аксу. Полицейские связались с ним по видеозвонку, парень сразу узнал своего отца.

Спустя годы состоялся трогательный разговор родных. Сын выразил благодарность стражам порядка, которые помогли обрести покой и счастье в семье. В этот же день молодой человек забрал отца к себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004401-kazahstanets-4-goda-iskal-propavshego-ottsa-video/