Столпотворение на Шымбулаке: в администрации курорта прокомментировали ситуацию

Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

В администрации ГК "Шымбулак" прокомментировали ситуацию с огромными очередями, которые наблюдались в горах в минувшие выходные, передает корреспондент NUR.KZ.

Там отметили, что посещаемость курорта растет и, к примеру, в прошлом сезоне составила более миллиона человек. Кроме того, в пресс-службе курорта сообщили, что рост посещений отмечается во время новогодних праздников - с 1 по 5 января. Тогда фиксируются пиковые показатели посещаемости курорта - до 12 000 человек в день.

В обычные выходные - 10 000 человек в день.

"Активность и качество посещаемости гостями ГК "Шымбулак" очень сильно поменялись за прошедшие пару лет в виду пандемии, которая, наоборот, послужила стимулом для развития внутреннего туризма и подтолкнула казахстанцев вести более активный и здоровый образ жизни.

Произошло сильное изменение спроса, у людей появился большой интерес просто к пребыванию в горах. В основном, люди приезжают не для того, чтобы кататься на лыжах с утра до вечера, а за атмосферой, они хотят пробовать что-то новое, ходить в горы", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что предприняли меры для того, чтобы структурировать очереди. Например, на пандусе базовых станций "Медеу" и "Шымбулак" выставлены ограждения и "змейка", гостей оповещают по радио курорта, а также задействуют в помощи сотрудников всех служб, чтобы те регулировали очереди.

А родители с детьми до 5 лет имеют приоритет при проходе.

"Для увеличения числа мест для катаний, разгрузить трассы и очереди в праздничные дни, были запущены ночные катания с 1 по 5 января включительно по освещенной трассе с Талгарского перевала, на которых в основном катается молодежь. В период праздничных дней канатная дорога для пеших и катающихся работает с 8:00 до 24:00", - сообщили в ГК "Шымбулак".

Напомним, столпотворение, образовавшееся 3 января на горно-лыжном курорте "Шымбулак", сняли на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004276-stolpotvorenie-na-shymbulake-v-administratsii-kurorta-prokommentirovali-situatsiyu/