"А говорят, плохо живем": огромную очередь из отдыхающих на Шымбулаке сняли на видео

Шымбулак. Кадр из видео: tiktok.com/@d1as1mus

Столпотворение, образовавшееся на горно-лыжном курорте "Шымбулак", сняли на видео. Как видно на кадрах, там образовалась огромная очередь, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видно, что пространство буквально заполонили люди. В паблике kris_p_brothers в Instagram отмечается, что такая ситуация наблюдалась вчера, 3 января.

В комментариях под видео, которое выложил в TikTok пользователь Диас Мустафин, казахстанцы высказывают свое удивление по поводу образовавшейся очереди.

"Ну и зачем такой отдых", "А что, я одна в городе осталась?", "А говорят, плохо живем", "Зачем столько народу было запускать, чтобы передавили друг друга", "Люблю праздники дома проводить", - пишут пользователи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ГЛК "Шымбулак".

Видео: tiktok.com/@d1as1mus (Диас Мустафин)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004091-a-govoryat-ploho-zhivem-ogromnuyu-ochered-iz-otdyhayuschih-na-shymbulake-snyali-na-video/