Производство кумыса снизилось в Казахстане

Напиток. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам 11 месяцев прошлого года в Казахстане снизилось производство традиционного напитка кумыса, сообщается в официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики АСПР РК.

По итогам 11 месяцев прошлого года производство кумыса сократилось на 9,2%.

В период с января по ноябрь 2022 года в натуральном выражении произведено 1 520 тонн кумыса. Тогда как за этот же период в 2021 году в стране произвели на 154 тонны больше данного молочного продукта.

Но одновременно с этим производство шубата увеличилось на 7,8%.

За 11 месяцев 2022 года производители в Казахстане выпустили 2 644 тонн шубата - это на 191 тонну больше, чем за тот же период 2021 года.

Согласно памятке туриста, опубликованной на сайте gov.kz, кумыс - кисломолочный продукт из кобыльего молока. Шубат же готовится из верблюжьего молока.

Напомним, что ранее популярный российский фуд-блогер Макс Брандт посетил Казахстан, где снял почти двухчасовой видеоролик о традиционной казахской кухне. Во время своей поездки он попробовал куырдак, кеспе, бешбармак, кумыс и другие блюда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004272-proizvodstvo-kumysa-snizilos-v-kazahstane/