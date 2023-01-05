С минуты молчания началось первое в этом году заседание мажилиса
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Первое в этом году пленарное заседание мажилиса начали с минуты молчания. Депутаты, собравшиеся на заседании, отдали дань памяти погибших в январских событиях, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня в мажилисе выступят генеральный прокурор Берик Асылов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Они ответят на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Мажилисмены также подготовили дополнительные вопросы.
Кроме того, сегодня МВД развернуло выставку в мажилисе парламента, представив найденное в схронах оружие, каски и защитную экипировку полицейских.
Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.
Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.
Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004202-s-minuty-molchaniya-nachalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-mazhilisa/