С минуты молчания началось первое в этом году заседание мажилиса

Заседание мажилиса. Иллюстративное фото: t.me/mazhilis_kz

Первое в этом году пленарное заседание мажилиса начали с минуты молчания. Депутаты, собравшиеся на заседании, отдали дань памяти погибших в январских событиях, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в мажилисе выступят генеральный прокурор Берик Асылов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Они ответят на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Мажилисмены также подготовили дополнительные вопросы.

Кроме того, сегодня МВД развернуло выставку в мажилисе парламента, представив найденное в схронах оружие, каски и защитную экипировку полицейских.

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004202-s-minuty-molchaniya-nachalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-mazhilisa/