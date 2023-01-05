Выставку из найденного после январских беспорядков оружия устроили в мажилисе (фото)

Оружие, похищенное во время январских беспорядков. Фото: NUR.KZ

Первое в новом году пленарное заседание мажилиса посвятили январским событиям. МВД развернуло выставку, где среди экспонатов представлено найденное в схронах оружие, каски и защитная экипировка полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

Эта каска (на фото ниже - прим.ред.), по словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, была на полицейском из Талдыкоргана, защищавшем город во время январских событий.

"Он до сих лечится, все еще не вернулся в строй", - добавил Адилов.

Каска полицейского. Фото: NUR.KZ

В мажилисе представлены также экипировка и бронежилеты полицейских и военнослужащих, участвовавших в контртеррористической операции во время январских событий. Как объяснил Адилов, следы на защитных щитах - от пуль, а вот дыры были пробиты ломом.

Щиты полицейских и военнослужащих. Фото: NUR.KZ

Отметим, сегодня представители всех силовых структур страны расскажут о событиях тех дней.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса, генеральный прокурор Берик Асылов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов ответят на запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан" о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

Оружие, похищенное во время январских беспорядков. Фото: NUR.KZ

Экипировка полицейских. Фото: NUR.KZ

Экипировка полицейских и военнослужащих. Фото: NUR.KZ

Мажилисмены также подготовили дополнительные вопросы, говорится в сообщении.

Оружие, изъятое во время январских беспорядков. Фото: NUR.KZ

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004194-vystavku-iz-naydennogo-posle-yanvarskih-besporyadkov-oruzhiya-ustroili-v-mazhilise-foto/